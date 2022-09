Milan, il bilancio del mercato rossonero secondo Gazzetta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina pubblicato sulla proprio edizione cartacea un approfondimento su uscite ed entrate delle squadre di Serie A, al termine del mercato che si è concluso da poco più di una settimana. Il Milan in particolare ha acquistato 7 giocatori spendendo 38 milioni, mentre ne ha persi 9 incassandone 18,6. L'acquisto più oneroso è stato senza dubbio quello di Charles De Ketelaere prelevato dal Bruges per 32 milioni di euro. Viceversa la cessione più redditizia è risultata essere quella di Jens Peter Hauge per cui l'Eintracht ha pagato (secondo l'obbligo di riscatto) 13 milioni di euro. Da parte sua il Milan ha continuato con la sua politica di ingaggiare talenti giovani e di prospettiva da far crescere in un ambiente altrettanto giovane ma con delle individualità dall'esperienza importante.