Milan, il bilancio delle ultime 10 trasferte giocate a Roma contro la Lazio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È in perfetta parità il bilancio delle ultime 10 trasferte che il Milan ha giocato in terra romana sponda Lazio. Fra campionato e Coppa Italia, sono 3 le vittorie del Milan, 4 i pareggi e 3 le vittorie della Lazio. Nella passata stagione, la Lazio di Simone Inzaghi si impose per 3-0 sul Milan di Pioli. Era il 26 aprile 2021 e segnarono Correa (doppietta) e Immobile.