Milan, il calendario non ammette più passaggi a vuoto

Il Milan si è complicato la vita ancora una volta, con una sconfitta in casa del Torino che lascia i rossoneri al settimo posto mentre, invece, c'era la possibilità di accorciare sensibilmente sul quarto posto. I rossoneri adesso hanno ridotto il margine di errore al minimo: per guadagnarsi un posto tra le prime quattro è necessario fare filotto, qualcosa che ai rossoneri non è mai riuscito.

Giovedì alle 20.45 si recupera in casa del Bologna, domenica sera invece si gioca a San Siro contro la Lazio: due partite cruciali, anche psicologicamente per la corsa Champions League. Poi, prima dell'ultima pausa nazionali della stagione, il Diavolo sfiderà il Lecce al via del Mare e quindi ospiterà il Como, una delle squadre in assoluto più in forma del campionato.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it