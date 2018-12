Milan, il calendario offre l’occasione per il cambio in panchina

La società sta cercando una via di uscita. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che fa il punto sul Milan dopo lo 0-0 di Frosinone. Ufficialmente - si legge - Gattuso gode di immutata fiducia, in realtà il suo destino è appeso a un filo e l’ipotesi di un cambio in corsa si fa più concreta. L’occasione la offre il calendario: Milan-Spal di sabato sera chiuderà il girone di andata. Seguirà un lungo stop con il mercato aperto. Un nuovo allenatore avrebbe il tempo di prendere le misure della squadra e di dettare le prime compere alla società. I nomi che circolano sono i soliti: Conte e Wenger restano in cima alla lista dei desideri, mentre Donadoni potrebbe essere il classico traghettatore pronto a giocarsi il rinnovo con i risultati.