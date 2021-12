Milan, il club rossonero ha rivenduto Casa Milan a un fondo immobiliare

Dopo aver acquistata lo scorso 23 febbraio da Vittoria Assicurazioni, il Milan ha rivenduto l'immobile Casa Milan ad un fondo immobiliare. Ecco la nota pubblicata dal fondo e riportata dal portale calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo): "Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l’immobile noto come 'Casa Milan': non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot". Dalla cessione di Casa Milan, che continuerà comunque ad ospitare la sede del club di via Aldo Rossi, si registra un impatto positivo a bilancio per 20 milioni di euro .