Milan, il costo di Theo schizza in alto: oggi vale 50 milioni

Scartato dal Real Madrid, valorizzato dal Milan: lasciare la Spagna per trasferirsi a Milanello è stata la fortuna di Theo Hernandez. E anche del club rossonero, che ha speso una cifra contenuta (20 milioni di euro) per poi ritrovarsi in rosa un grandissimo giocatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, grazie alle prestazioni offerte in Italia, la valutazione del francese è schizzata in alto: oggi Theo vale non meno di 50 milioni.