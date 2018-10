Milan, il derby passa anche dalla panchina: Cutrone re dei subentri

E se il derby lo risolvesse una... riserva? Nel calcio - si sa - gli ingressi dalla panchina possono essere decisivi. In fondo, spesso quelli che sgomitano ogni partita per convincere l’allenatore - quelli un gradino sotto i titolari, tanto per intenderci - hanno un ruolo tutt’altro che di secondo piano. Basta pensare a Patrick Cutrone, che La Gazzetta dello Sport definisce il "Re dei subentri".

6 SU 6 - Il bomber rossonero è l’uomo ideale per "spaccare" la partita in corso d’opera. 6 ingressi dalla panchina su altrettante presenze stagionali, tra campionato ed Europa League, conditi da tre gol - manco a dirlo! - decisivi. Per il momento - osserva la rosea - Cutrone sta mantenendo le attese: continuando su queste medie non trascorrerà ancora molto per passare dalla categoria dei talenti in erba al ruolo di consacrato.

JOLLY - Un altro giocatore - di esperienza e personalità - a cui Gattuso ricorre spesso e volentieri durante le partite è Laxalt: il punto di forza di Diego (7 presenze, di cui 5 da subentrato) è l’estrema adattabilità. Castillejo, altra pedina utilizzata spesso da Rino a gara in corso (8 gettoni, 5 partendo dalla panca), è ancora tutto da scoprire, mentre Bakayoko è il pilastro da sfruttare nel caso ci fosse da proteggere il risultato nel finale.