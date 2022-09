Milan, il Diavolo ha in testa di fare 100 gol a Genova

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan ha marcato gol in casa del Doria per 55 dei 65 precedenti di campionato. Fra Serie A e cadetteria, dalla stagione 1946-1947, le reti rossonere hanno toccato quota 99. La prima fu firmata da Gimona al 3’ della sfida disputata in data 13 ottobre 1946. Sabato, in caso di centro del Diavolo, saranno trascorsi esattamente 75 anni, 10 mesi e 28 giorni fra il gol numero 1 e il gol numero 100!

Fra l’altro anche i due punteggi più ricorrenti al termine di questa sfida, il 2-1 e l’1-1, entrambi con 11 caps, vedono i meneghini sempre a segno.

Insomma il feeling col gol di certo non manca!

La squadra di Pioli ha in corso una mini serie positiva al Ferraris blucerchiato fatta di 3 successi. Fra il 1963-1964 e il 1967-1968 piazzò il record di 4 vittorie di fila.

L’ultimo segno 1 in schedina risale al 2018-2019, Defrel man of the match nei primi sessanta secondi di gioco.

Così il grande ritardatario è l’X. Non fa capolino dal 2-2 del 2014-2015.

Sampdoria con 2 punti in classifica (0V – 2X – 3P con 2GF e 9GS), entrambi fatti in casa (0V – 2X – 1P con 1GF e 3GS). Col Monza vanta il peggior attacco del campionato. Curiosamente ha marcato negli ultimi quarto d’ora dei due tempi.

Il Milan risponde con 11 (3V – 2X – 0P con 10GF e 5GS), ma soltanto 2 lontano dal Meazza (0V – 2X – 0P con 1GF e 1GS).

Rafael Leao ha festeggiato nel derby (doppietta più assist-gol per Giroud) le 100 in Serie A. In cinque turni ha segnato la metà delle reti fatte nei tornei 2019-2020 e 2020-2021. Continuasse di questo passo, superare gli 11 centri dell’anno scorso non sembra un traguardo insormontabile.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

65 incontri disputati

19 vittorie Sampdoria

20 pareggi

26 vittorie Milan

72 gol fatti Sampdoria

99 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Milan 2-1, 4° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Milan 0-1, 1° giornata 2021/2022