Milan, il difficile rapporto dei rossoneri con gli ultimi 30 minuti di partita

Becão, Lukaku, Belotti due volte, Castovilli e Ribery, Babacar e Calderoni, fino a Correa. Sono gli autori dei nove gol subiti dal Milan nell'ultima mezz'ora di gioco, nell'ultimo terzo di gara. Nove reti che hanno cambiato la classifica della squadra rossonera e cosparso di dubbi la fase difensiva della stagione milanista. Il saldo negativo in termini di punti, fra il risultato dopo un'ora di gioco e il risultato finale, è di sette punti.



I pareggi contro Udinese e Lazio sono diventati due sconfitte, le vittorie contro Torino e Lecce sono diventate rispettivamente una sconfitta e un pareggio, mentre contro Inter e Fiorentina il punteggio è nettamente peggiorato. Le motivazioni possono essere diverse fra una gara e l'altra, ma la costante sembra essersi consolidata nel tempo.



Nel post-partita, Stefano Pioli ha fatto cenno al fatto che al Milan manchi ancora un pezzo di prestazione per poter poi giocare al meglio tutte le partite. E quel segmento può essere proprio quello che separa il Milan della prima ora dal Milan dell'ultima mezz'ora. Nel calcio di oggi, le partite non finiscono mai nello stesso modo in cui iniziano, ci sono tante partite nelle partite.



E la partita dell'ultimo scorcio è quella più indigesta ai rossoneri che avevano messo a rischio, rimanendo in dieci, sempre nell'ultima mezz'ora di gioco, anche le due partite poi vinte sul campo del Verona al Bentegodi e sul campo del Genoa a Marassi. Si tratta di un aspetto fondamentale nella sua ritualità, da correggere per migliorare la traiettoria milanista in campionato.