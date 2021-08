Milan, il doppio ruolo di Adli: alternativa a Bennacer, Kessie e Tonali, ma anche a Diaz

Con l'evenutale arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux, il Milan avrebbe sistemato definitivamente il suo centrocampo per la stagione 2021-2022 visto che sa fare bene due ruoli: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane francese potrebbe infatti alternarsi in mezzo al campo a Bennacer, Kessie e Tonali, ma anche essere schierato qualche metro più avanti al posto di Brahim Diaz.