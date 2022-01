Milan, il futuro di Kessie tra PSG e Premier League

La firma sul rinnovo di contratto con il Milan continua a non arrivare e quindi le chance di rivedere anche il prossimo anno Franck Kessie in maglia rossonera sono sempre meno. Il futuro del centrocampista ivoriano sarà con ogni probabilità o al PSG o in Premier League, dove piace molto in particolare a Manchester United e Tottenham. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.