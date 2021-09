Milan, Il Giornale: "I biglietti per la Champions ora costano quasi la metà"

"I biglietti per la Champions ora costano quasi la metà": titola così questa mattina Il Giornale in merito al nuovo listino prezzi per la partita casalinga del Milan contro l'Atletico Madrid in programma il prossimo 28 settembre. Dopo le proteste dei tifosi, il club di via Aldo Rossi ha deciso di andare incontro alle richiesti dei sostenitori milanisti e ha deciso di ridurre i costi dei tagliandi (-50% per i posti in curva).