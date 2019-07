Milan, Il Giornale: "Mercato e infortuni"

Cutrone è sempre più vicino al Wolverhampton. Il 21enne attaccante - scrive il quotidiano Il Giornale - ha lasciato il ritiro del Milan a Boston per fare rientro in Italia: il club rossonero sta definendo la sua cessione agli inglesi per diciotto milioni di euro. Nel frattempo, Marco Giampaolo perde Theo Hernandez per almeno due settimane, ma il rischio che i tempi di recupero siano più lunghi è concreto. L’infortunio rimediato col Bayern, infatti, è più grave del previsto.