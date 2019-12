Milan, il grande ritorno.  Ibra lancia la sfida: "Lotterò per cambiare la stagione"

Nemmeno il tempo di tornare e Zlatan Ibrahimovic ha già lanciato il guanto di sfida alle avversarie in serie A. Lo svedese ieri è stato finalmente ufficializzato dopo due mesi intensi di trattative, fatto di alti e bassi, ma concluso proprio a cavallo tra Natale e Santo Stefano. “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Con questo annuncio i rossoneri hanno comunicato il ritorno dello svedese in rossonero dopo 7 anni e mezzo di lontananza, e lui ha lanciato subito la sfida con una dichiarazione importante: “Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo – ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic -. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi". Dal punto di vista economico percepirà 3 milioni d qui a giugno e se dovesse scattare il rinnovo per la prossima stagione otterrà altri 6 milioni.

Ibrahimovic sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. Una volta ufficializzato il contratto, verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione. I rossoneri l’hanno fortemente voluto sia per motivi tecnici che di spogliatoio, perché uno come lui ha la capacità di mettere in riga chi non ha comportamenti professionali e chi invece ha bisogno di una guida in campo per aggrapparsi nei momenti difficili. Un leader indiscusso che potrà aiutare i rossoneri nella seconda parte di stagione. Un colpo importante per il Milan di Elliott che punterà su un giocatore che ha tutta l’intenzione di chiudere il cerchio della sua carriera con un finale epico.