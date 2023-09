Milan, il kit pre-gara nerazzurro (al momento) non è più disponibile sullo shop online

Il nuovo kit pre-gara (e tutta una linea comprendenti anche giacche e tute) del Milan ha fatto molto parlare di sè nelle ultime 24 ore a causa delle strisce nerazzurre che hanno subito scatenato la perplessità tra i tifosi. La Curva Sud nella serata di ieri ha espresso il suo disappunto con un comunicato (LEGGI QUI) in cui ha dichiarato "irrispettoso e intollerabile" una divisa che richiama i colori sociali della principale rivale del Milan.

Nella mattinata di oggi, anche se non è noto ancora se sia una scelta ufficiale o definitiva, la linea di abbigliamento con la striscia nerazzurra non è più disponibile sullo store ufficiale online del Milan. Si aspettano novità in merito.