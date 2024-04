Milan, il merchandising sta dando i suoi frutti: 90 milioni di ricavi in cinque anni

Negli ultimi anni il Milan ha decisamente dato maggiore importanza al merchandising, dedicandosi soprattutto al lifestyle come cifra dello sviluppo della branch che include le aree di licensing, retail, merchandising ed ecommerce. Come riportato questa mattina da Il Sole 24 ore, fondendo il brand rossonero con la moda, sono state lanciate negli ultimi anni una serie di iniziative che hanno non solo permesso al Milan di avvicinare al marchio consumatori di tutte le età, dai più giovani ai più anziani, ma anche di incassare nella scorsa stagione 30 milioni di euro dal merchandising contro i 6 generati dalla stessa business unit nel 2018.

L'obiettivo è dunque ora quello di migliorare ulteriormente questi numeri triplicando gli incassi nel prossimo quinquennio, arrivando a 90 milioni di euro per fra fruttare al meglio il marchio Milan che nel mondo conta 550 milioni di tifosi oltre che oltre 60 milioni du follower sulle piattaforme social. Questo obiettivo può essere raggiunto anche grazie all'oline store rossonero, che nella passata stagione ha permesso al Milan di incassare oltre 14 milioni di euro.

Occhio anche ai negozi fisici, perché i 5 attualmente presenti in quel di Milano hanno macinato più di 16 milioni di proventi netti l'anno scorso, numeri che starebbero addirittura migliorando in questa stagione secondo Il Sole 24 Ore.