Milan, il messaggio per Mihajlovic: "Ti siamo vicini in questo momento delicato, forza Sinisa!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha mostrato la sua vicinanza per l'ex allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic. L'attuale tecnico del Bologna, infatti, ha dichiarato quest'oggi in una conferenza convocata d'urgenza che si sottoporrà ad un nuovo ciclo di cure per combattere la leucemia scoperta due anni e mezzo fa. Questo il messaggio del Milan: "Ti siamo vicini in questo momento delicato, forza Sinisa!"