Milan, il nuovo dt Maldini verrà annunciato nelle prossime ore

Nelle prossime ore, il Milan annuncerà Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi: lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che, se non oggi, l'annuncio arriverà comunque molto presto. Successivamente, verranno nominati i nuovo allenatore, il nuovo dirigente sportivo che sappia intrattenere rapporti con le istituzioni e il nuovo ds.