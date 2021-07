Milan, il passaporto europeo

Nell’estate del ritorno del Milan in Champions League, la storia rossonera ricorda un’altra grande qualificazione europea. Era il 3 luglio del 1977 e, se il Milan avesse perso la Finale di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter, sarebbe rimasto fuori dalle coppe europee.

La formazione rossonera dell’epoca aveva questo incipit: Albertosi, Sabadini, Maldera e proprio Giuseppe Tato Sabadini ricorda: “Avevamo fatto un brutto campionato e sapevamo che con la vittoria del Derby in Finale di Coppa Italia avremmo salvato la stagione. Io ero fiducioso, perché l’Inter in Coppa Italia mi portava bene, li avevo già eliminati nel 1972 con un mio gol di testa…”.

Tutto esaurito quella notte a San Siro, incasso da record scrivevano le cronache: più di 100 milioni di lire. Non era la serata d’addio solo di Sandro Mazzola, ma anche dei due allenatori, Nereo Rocco per il Milan e Beppe Chiappella per gli avversari. Al Milan stava tornando Nils Liedholm, che aveva chiesto alla società rossonera l’acquisto di Walter Novellino. Ma il Monzon del Perugia sarebbe arrivato al Milan un anno dopo, nell’estate del 1978.

Intanto, il Derby in Finale. Due a zero per il Milan, con reti di Aldo Maldera e Giorgio Braglia, rossoneri qualificati alla Coppa delle Coppe della stagione successiva. Aldo non è più fra noi, e Giorgio? “Braglia è arrabbiato ancora oggi, dice che senza Marchioro per lui le cose sarebbero andate meglio al Milan”, il ricordo di Tato Sabadini.