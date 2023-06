Milan, il programma della nuova stagione: 10 luglio raduno, poi la tournée negli USA

MilanNews.it

Ora è tempo di riposo per il Milan, vacanze e mercato, ma la macchina organizzativa si è già messa in moto in vista della prossima stagione: la data del raduno a Milanello per l'annata 2023/2024 è stata fissata a lunedì 10 luglio 2023, mentre per il 20 luglio è prevista la partenza per la tournée negli USA. Questo il calendario dei rossoneri:

Milan-Real Madrid, 23 luglio 2022 ore 22

Juventus-Milan, 27 luglio 2022 ore 22

Milan-Barcellona, 1 agosto ore 22