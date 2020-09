Milan, il programma delle amichevoli settimanali: impegni con Vicenza e Chievo Verona

Dopo i test con Novara e Monza, il Milan di Stefano Pioli continua a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. In questo senso per mettere i minuti nelle gambe, il Milan sarà atteso da due amichevoli in settimana che si terranno entrambe a Milanello. Domani alle 17 i rossoneri affronteranno il Vicenza di Mimmo Di Carlo mentre sabato pomerigggio i ragazzi di Pioli affronteranno il Chievo Verona.