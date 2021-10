Milan, il programma di oggi: allenamento, conferenza e partenza per Porto

Giornata di vigilia ricca di appuntamenti per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri al seguito - fisico o telematico - della squadra. Come riportato da acmilan.com, infatti, oggi la squadra sosterrà un allenamento al mattino e, alle ore 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli e Rafael Leão. Nel pomeriggio partenza per Porto.

Sarà possivbile seguire la conferenza stampa in diretta testuale su MilanNews.it a partire dalle 13:55.