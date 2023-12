Milan, il programma odierno: prima la fine dell'allenamento, poi la partenza per Bergamo

Giornata di ultimi preparativi a Milanello in vista della sfida di domani pomeriggio contro l'Atalanta di Gasperini. In questi minuti la squadra sta svolgendo l'ultima parte dell'allenamento, dove si capirà anche se Rafa Leao sarà o meno della partita (in ogni caso al massimo per la panchina). Niente da fare invece per quanto riguarda Simon Kjaer, che non verrà convocato: il danese infatti ha lasciato il centro sportivo di Carnago circa mezz'ora fa.

Il programma della squadra è già ben delineato: alle ore 18 si partirà in pullman proprio da Milanello, e quello sarà un momento chiave per capire se Leao ci sarà o meno, con arrivo previsto in hotel, poco fuori Bergamo, poco prima di cena. Lì la squadra pernotterà e attenderà il pomeriggio di domani, quando si andrà al Gewiss Stadium.