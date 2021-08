Milan, il programma rossonero alla vigilia della gara con la Sampdoria

Giornata di vigilia per il Milan che, nella giornata di domani, affronterà la Sampdoria a Marassi. A Milanello presente tutta la squadra, compresi gli assenti Ibrahimovic e Kessiè. Florenzi ha lavorato con il gruppo e partirà con la squadra domani mattina per la trasferta ligure che, secondo programmi, sarà in giornata con un ritorno a Milano subito dopo il match. Lo riferisce SkySport.