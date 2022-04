Milan, il prossimo impegno: martedì in campo per la Coppa Italia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria contro il Genoa per 2-0, il Milan tornerà in campo già martedì per sfidare l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia; appuntamento alle ore 21: si partirà dallo 0-0 dell'andata (valida la regola del gol in trasferta). Match in diretta su Canale5.

In Serie A, invece, si tornerà in campo domenica 24 aprile alle 20:45 per il match contro la Lazio all'Olimpico.