Milan, il prossimo impegno: si gioca già martedì contro il Torino

Non si può fermare il Milan. Dopo il match di ieri sera in casa del Bologna, è subito tempo di pensare ad un'altra partita: martedì alle 20:45, infatti, a San Siro arriverà il Torino, per disputare la sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Prevista per oggi a Milanello, dunque, una seduta di allenamento post partita per chi ha giocato e più classica per chi non è sceso in campo al "Dall'Ara".