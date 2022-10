Milan, il punto dall'infermeria: Theo ok, attesa per Maignan e Kjaer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Chelsea, il Milan ha trovato comunque motivo di sorridere al rientro a Milano grazie a Theo Hernandez; non solo la festicciola e gli auguri per i suoi 25 anni, ma anche e soprattutto per il suo rientro in gruppo: il francese, infatti, è pienamente recuperato e sarà titolare nel match di domani contro la Juventus, unendosi ai rientri a tutti gli effetti di Rebic e Origi.



Attesi per alcuni rientri a breve

Se per il 19 c'era sin da subito abbastanza ottimismo, si attendono notizie positive per gli infortunati 'a breve termine'. Mike Maignan tornerà non prima di Milan-Monza del 22 ottobre a causa della lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro, quando potrebbe essere previsto - considerando la solita e dovuta cautela - il rientro di Simon Kjaer, fermo per una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Chi potrebbe essere più vicino al ritorno in campo è Messias, fermo per un risentimento muscolare dalla mattina della trasferta di Empoli. Tutti e tre, nella giornata di ieri, hanno svolto allenamento personalizzato.



Attesa 2023

Per tutti gli altri infortunati, invece, bisognerà aspettare la fine dei Mondiali e del 2022: Ibrahimovic e Florenzi sono già da tempo lungodegenti e rientreranno con molta cautela a 2023 abbondantemente cominciato, mentre per gli ultimi arrivati in infermeria Calabria (lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra) e Saelemaekers (lesione parziale del legamento collaterale mediale) la speranza è di riaverli a disposizione per la prima del nuovo anno fissata a Salerno per il 4 gennaio.