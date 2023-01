Milan, il punto sugli infortunati: in quattro out contro il Sassuolo

MilanNews.it

Rade Krunic aveva già recuperato per la gara contro la Lazio e ha continuato ad allenarsi in gruppo, ma contro il Sassuolo potrebbe ritrovare minutaggio. Un recupero importante per mister Pioli è anche quello di Theo Hernandez, ma l'allenatore rossonero vede un nuovo infortunato: Fikayo Tomori, per una lesione al muscolo rotatore dell'anca destra. Saranno dunque indisponibili per infortunio il centrale inglese, Maignan, Florenzi e Ibrahimovic.