Milan, il racconto della giornata: Gabbia, sarà Samp dopo l'arrivo del centrale. Centrocampo: obiettivo Sanches

Dopo settimane di trattative, Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges, sbarcherà finalmente a Milano per vestire la maglia rossonera. Il suo arrivo si sta definendo in queste ore ed è stimato nella giornata di domenica. Il Milan, quindi, chiude il suo primo vero colpo di mercato. Una spesa importante da parte dei rossoneri, che puntano fortemente sul talento belga. Ma il lavoro di Maldini e Massara va avanti: la dirigenza infatti lavora ad altri due colpi, uno a centrocampo e uno in difesa.

Andiamo a vedere quelle che sono state le notizie di oggi, sabato 30 luglio, proprio sugli obiettivi di mercato del Milan:

11.50 - I nomi per il centrocampo: obiettivo Sanches, piace Chukwuemeka (MN)

Il Milan, dopo aver concluso la trattativa per De Ketelaere, atteso a Milano nelle prossime ore, è pronto a buttarsi sul mercato per rinforzare gli altri ruoli ancora scoperti. Uno di questi è il centrocampista. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli obiettivi per questa zona del campo rimangono Renato Sanches del Lille ma che piace anche al Psg e Carney Chukwuemeka, giovane 2003 dell'Aston Villa. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

19.24 - Gabbia verso l'addio dopo l'arrivo di un centrale

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Matteo Gabbia andrà a giocare in prestito alla Sampdoria appena il Milan prenderà un nuovo difensore. Il classe '99 andrà in Liguria, alla corte di Giampaolo, per giocare con continuità. Secondo gianlucadimarzio.com il centrale ha già parlato con Faggiano e l'allenatore blucerchiato. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)