Milan, il racconto della giornata: oggi allenamento a San Siro, Giroud ancora a parte

© foto di Antonio Vitiello

A due giorni da Milan-Udinese, i rossoneri continuano la preparazione in vista della prima di campionato con un allenamento in un posto speciale: San Siro. Seduta mattutina per gli uomini di Pioli, che si preparano al meglio per questo inizio di Serie A.

Di seguito le notizie di giornata:

12.25 - Allenamento a San Siro

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, l'allenamento dei rossoneri a San Siro è appena terminato. Olivier Giroud ha proseguito con un lavoro a parte, domani potrà finalmente aggregarsi al gruppo rossonero. Aumentano comunque le chance di Ante Rebic come titolare al centro dell'attacco contro i bianconeri. Anche Charles De Ketelaere ha svolto un lavoro personalizzato, ma si tratta solo di una gestione precauzionale: per il belga non c'è nessun tipo di problema. Divock Origi si è invece allenato con l'intera squadra e dovrebbe essere convocato per la sfida prevista con i friulani. Sono invece rimasti a Milanello Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic per continuare con cure e fisioterapie.. La squadra di Stefano Pioli pranzerà allo stadio per poi ritrovarsi nella giornata di domani

12.39 - Kessie, ritorno improbabile

Nonostante un mercato ricco, il Barcellona è nel caos e sarò costretto ad ottemperare agli impegni economico-finanziari imposti dalla Liga. La situazione in casa blaugrana potrebbe addirittura favorire anche un'uscita di Franck Kessie, appena arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il ritorno del centrocampista ivoriano a Milano non è un'opzione della dirigenza rossonera.



18.30 - Ibra: “Sono al top”

Intercettato da Sportitalia in zona Repubblica a Milano, Zlatan Ibrahimovic ha così risposto alla domanda su come stesse post operazione al ginocchio: "Al top, sono più forte di prima". Lo svedese sta, in questi giorni, sostenendo il periodo di riabilitazione a Milanello.