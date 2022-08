Milan, il racconto della giornata: Origi in gruppo, Ibra a Milanello. Messias recuperato

MilanNews.it

Manca sempre meno all’esordio in campionato dei rossoneri, che sabato affronteranno l’Udinese. Una gara complicata per i ragazzi di mister Pioli, che nella passata stagione non sono mai riusciti a raccogliere i tre punti contro i bianconeri.

Di seguito le notizie di giornata:

12.50 - Origi in gruppo, Giroud ancora a parte

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 nella mattinata di oggi Divock Origi ha svolto per la prima volta quasi tutto l'allenamento in gruppo: il belga ha svolto la sessione insieme ai compagni, tranne la partitella finale. È ancora in dubbio se possa essere a disposizione per la prima di campionato contro l'Udinese, ma è comunque una buona notizia.

13.00 - Messias recuperato

Dopo l'uscita dal campo anzitempo nell'amichevole contro il Vicenza di sabato le condizioni di Junior Messias, che inizialmente avevano destato qualche preoccupazione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia, sono migliorate. Nella giornata odierna di Milanello il brasiliano, apprende la redazione di MilanNews.it, ha svolto del lavoro personalizzato sul campo. Il ritorno in gruppo del numero 30 è previsto per la giornata di domani o giovedì.

13.10 - Ibra a Milanello

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. La buona notizia l'ha raccontata Peppe Di Stefano, con l'inviato di Sky Sport che ha aggiunto che lo svedese anche oggi è presente nel centro sportivo di Carnago per continuare il lavoro di fisioterapia atto a recuperare dall'operazione al ginocchio. La presenza di Zlatan insieme a mister e compagni è sicuramente un'ottima notizia per l'ambiente rossonero: rimarrà a Milano per qualche giorno.

14.30 - La conferenza di Mister Pioli

Si avvicina la prima partita della stagione 22/23: il Milan affronterà l'Udinese sabato 13 agosto alle ore 18:30 allo stadio San Siro. La conferenza stampa di mister Pioli, la prima del prossimo campionato, è prevista per venerdì 12 agosto alle ore 14:00, presso il centro sportivo di Milanello. Come al solito potrete seguire tutte le dichiarazioni del mister grazie alla nostra diretta testuale qui su MilanNews.it.

15.10 - Bakayoko: la situazione sul mercato

In attesa di capire se sarà o meno Onyedika il nuovo centrocampista del Milan (qui la nostra notizia), il Milan continua a lavorare anche in uscita. Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it ci sono dei movimenti per quanto riguarda Tiemoue Bakayoko: sono arrivati interessamenti da un club spagnolo e un inglese. L'entourage del giocatore sta cercando una soluzione per il centrocampista francese che resta in uscita.