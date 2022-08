Milan, il racconto della giornata: Pobega rinnova fino al 2027, De Ketelaere si presenta

MilanNews.it

Continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato dei Campioni d'Italia, che tra una settimana sfideranno l'Udinese. Allenamenti che vanno avanti a Milanello da due giorni dopo la vittoria contro il Marsiglia e le conseguenti 48 ore di riposo. Domani (sabato 6 agosto) i rossoneri sfideranno il Vicenza, dove Charles De Ketelaere troverà i primi minuti con la maglia del Milan. Di seguito, ecco le notizie di giornata:

08.00 - Pioli: "Servono difensore e centrocampista"

Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. Lotteremo per difendere lo Scudetto, in Champions per migliorarci", inizia così la lunga intervista che Stefano Pioli ha rilasciato sulla Gazzetta dello Sport questa mattina. A poco più da una settimana dall'inizio del campionato, l'allenatore Campione d'Italia fa il punto sui rossoneri e sugli obiettivi della stagione.

10.10 - Dalla Germania, contatti Maldini-N'Dicka

Secondo quanto riporta questa mattina la Bild, testata tedesca, ci sarebbero stati contatti in videochiamata tra Paolo Maldini e il difensore dell'Eintracht Francoforte Evan N'Dicka. Il Milan, secondo quanto riportato, non ha ancora fatto un'offerta ufficiale. Dal canto suo il club tedesco chiede almeno 20 milioni di euro.

14.00 - La conferenza di presentazione di De Ketelaere, QUI l'integrale

18.00 - Ufficiale: Pobega rinnova fino al 2027

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027.

Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan.