Milan, il raduno ai tempi del Covid: niente selfie e allenamenti off limits

Sarà un raduno decisamente diverso dal solito quello che andrà in scena a Milanello lunedì. I giocatori si ritroveranno nel quartier generale rossonero per fare i tamponi. Dopo l’esame torneranno a casa in attesa dell’esito. Dal martedì si inizia con gli allenamenti, ma niente campo esterno: come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra lavorerà senza che i tifosi possano assistere, perché il rischio assembramenti è troppo elevato. Inutile anche attendere i calciatori all’ingresso o all’uscita: i selfie, infatti, essendo a distanza molto ravvicinata, non sono contemplati.