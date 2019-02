Milan, il ricordo di Marco Pantani

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato un ricordo di Marco Pantani, scomparso tragicamente il 14 febbraio 2004: "Il tuo ricordo, le tue imprese, la tua storia. Continui a vivere con noi, Pirata Rossonero".

Il tuo ricordo, le tue imprese, la tua storia. Continui a vivere con noi, Pirata Rossonero ❤

Your memory, your feats, your history. You live on within us, a true Rossonero Pirate

In memory of Marco #Pantani (1970-2004) pic.twitter.com/9y94l0n9UO