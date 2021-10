Milan, il rinnovo di Kessie tarda ad arrivare. Tuttosport: "Qualcuno invoca la linea dura"

Da Milanello comincia a trapelare un po' di tensione nei confronti di Franck Kessie. Tanto che qualcuno è arrivato persino a ipotizzare che l'influenza che l'ha costretto a saltare la trasferta di Bologna fosse un malanno immaginario: una "notizia" immediatamente rientrata, in quanto non verificata e non verificabile. Resta però l'insofferenza per una situazione, quella relativa al rinnovo, che non si sblocca, e che - evidenzia oggi Tuttosport - sta creando qualche divisione all'interno del club. C'è che vorrebbe addirittura provare con la linea dura, facendo capire all'ex Atalanta che da qui a fine anno il campo lo potrebbe vedere raramente. Un'altra idea che sta iniziando a serpeggiare dalle parti di via Aldo Rossi è quella di una cessione a gennaio: in questo caso, però, ci si chiede perché mai l'ivoriano dovrebbe accettare di andarsene a metà stagione, in un club che, aspettando qualche mese, potrebbe risparmiare una manciata di milioni da indirizzare verso il suo ingaggio.