Milan, il risultato dell'ultima gara giocata il 25 ottobre

Il Milan torna a giocare in data 25 ottobre per la prima volta dalla stagione 2018-2019 quando a San Siro perse in Europa League contro il Betis Siviglia per 2-1. In gol per i rossoneri Patrick Cutrone che non bastò a rimontare le reti di Sanabria e Lo Celso. In totale, tra competizioni nazionali ed europee, la sfida di questa sera contro la Dinamo sarà la 23ª giocata in questa data.