Milan, il ritorno in Europa a 644 giorni dalla delusione di Atene

Seppur non essendo effettivamente ancora vera e propria Europa League, essendo turni preliminari, il Milan torna a riassaporare aria europea nel terzo turno contro lo Shamrock Rovers. L'ultima apparizione del Diavolo oltre confine in partite ufficiali risale al 18 dicembre 2018, quando i rossoneri furono scontitti 3-1 allo stadio Karaiskakis di Atene per 3-1 dall'Olympiacos e uscirono ai gironi di Europa League. Sono trascorsi esattamente 644 giorni da quella disfatta.