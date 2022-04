Milan, il tifoso rossonero Sinner: "Speriamo di vincere lo scudetto. Ibra è il mio giocatore preferito, ma mi piace anche Tonali"

MilanNews.it

Jannik Sinner, noto tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato così a La Stampa della sua passione per il Milan: "Lo scudetto? Speriamo. Non è semplice, però. In tv guardo tutte le partite, se posso vado anche allo stadio. È stato bello visitare Milanello e conosceretuttiigiocatori. I miei preferiti? Ibra, ovviamente. Ma mi piace anche Sandro Tonali. Lo conosco un po’, è giovane, un gran bravo ragazzo come anche Florenzi".