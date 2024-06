Milan, il Verona pensa a Vasquez in caso di addio di Montipò

Oltre ad essere molto attivo sul fronte delle entrate, considerati i continui contatti per il trasferimento in rossonero di Joshua Zirkzee, il Milan starebbe lavorando anche sulle uscite, come ad esempio quella del portiere colombiano ex Guaranì Devis Vasquez, che nella passata stagione ha giocato fra Sheffield Wednesday in Inghilterra ed Ascoli in Serie B.

Stando a Gianluca Di Marzio, sul classe '98 si sarebbe posato l'interesse dell'Hellas Verona, che in estate potrebbe decidere di puntare su di lui per coprirsi in caso di addio di Lorenzo Montipò. Vasquez è dunque destinato a lasciare il Milan e Milano dopo esserci arrivato nel gennaio 2023, salvo mai esordire con la prima squadra, anche perché la batteria dei portieri rossonera è al completo con Mike Maignan, Marco Sportiello e Lapo Nava.