Milan, in arrivo anche Brahim Diaz: molto utili le chiamate di Theo Hernandez per convincerlo

Il Milan è pronto a chiudere nei prossimi giorni un altro colpo di mercato: al gruppo milanista di Stefano Pioli si unirà infatti molto presto anche Brahim Diaz, trequartista che arriverà in prestito secco dal Real Madrid. Secondo il Corriere della Sera, per convincerlo ad accettare la corte rossonera sono state molto utili le chiamata di Theo Hernandez, suo ex compagno di squadra nei Blancos.