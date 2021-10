Milan, in Champions certe assenze pesano di più che in campionato

Il Milan ha dimostrato nell'ultimo anno e mezzo di essere spesso più forte delle assenze, ma non sempre purtroppo è così: il discorso vale più che altro per il campionato, mentre in Champions League giocare come ieri sera in casa del Porto senza gente come Theo Hernandez, Kessie, Maignan, Diaz e Rebic fa tutta la differenza del mondo. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.