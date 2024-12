Milan in Champions, percorso sin qui molto positivo: classifica, calendario e risultati del Milan finora

vedi letture

Il Milan di Fonseca è pronto a concludere questo 2024 tra pochi alti e tanti, troppi bassi in questa stagione. In Serie A il cammino è stato complicato e pieno di ostacoli, con il Diavolo che occupa al momento l'ottava posizione in classifica. Ha dato sicuramente più soddisfazioni il percorso in Champions League. Dopo un avvio tremendo con le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan ha poi saputo solo vincere: ha vinto a San Siro contro il Club Brugge e stupito a Madrid ottenendo con merito i tre punti al Bernabèu. E ancora due successi in fila contro Bratislava e Stella Rossa.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Questa la classifica aggiornata al termine della sesta giornata della fase campionato della nuova Champions League: i rossoneri si avvicinano all top 8.

Liverpool 18 (+12)

Barcellona 15 (+14)

Arsenal 13 (+9

Bayer Leverkusen 13 (+7)

Aston Villa 13 (+6)

Inter 13 (+6)

Brest 13 (+4)

Lille 13 (+3)

Borussia Dortmund 12 (+9)

Bayern Monaco 12 (+9)

Atletico Madrid 12 (+4)

Milan 12 (+3)

Atalanta 11 (+9)

Juventus 11 (+4)

Benfica 10 (+3)

Monaco 10 (+2)

Sporting 10 (+2)

Feyenoord 10 (-1)

Club Brugge 10 (-2)

Real Madrid 9 (+1)

Celtic 9 (0)

Manchester City 8 (+4)

PSV 8 (+2)

Dinamo Zagabria 8 (-5)

PSG 7 (0)

Stoccarda 7 (-3)

Shakhtar 4 (-8)

Sparta Praga 4 (-11)

Sturm Graz 3 (-5)

Girona 3 (-6)

Stella Rossa 3 (-9)

Salisburgo 3 (-15)

Bologna 2 (-6)

Lipsia 0 (-7)

Slovan Bratislava 0 (-16)

Young Boys 0 (-19)

IL CALENDARIO

PARTITE GIOCATE

17 settembre, Milan - Liverpool 1-3

1° ottobre, Bayer Leverkusen - Milan 1-0

22 ottobre, Milan - Club Brugge 3-1

5 novembre, Real Madrid - Milan 1-3

26 novembre, Slovan Bratislava - Milan 2-3

11 dicembre, Milan - Stella Rossa 2-1

DA GIOCARE

22 gennaio, Milan - Girona 21.00

29 gennaio, Dinamo Zagabria - Milan 21.00