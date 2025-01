Milan in Champions: tutte le combinazioni e risultati utili per accedere agli Ottavi

vedi letture

Dopo la vittoria in campionato contro il Parma, per il Milan è di nuovo tempo di pensare alla Champions League. Le possibiltà delle italiane di terminare in Top 8 sono concrete, mentre la Juventus - per evitare gli spareggi - è legata a una serie di risultati.

IL PUNTO SUL MILAN

Il Milan, in Champions League, si trova al 6° posto con 15 punti, con una differenza reti di +4 e ha ottime possibilità di centrare la qualificazione tra le prime 8. I rossoneri affronteranno in trasferta la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro negli ultimi 90'.

Vince oppure pareggia e i risultati di sette squadre vanno a favore dei rossoneri (con un pari in Croazia, i ragazzi di Conceicao, dovrebbero andare a guardare i risultati delle avversarie e anche, eventualmente, la differenza reti).