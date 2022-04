Milan in corsa anche per lo scudetto degli e-sports

MilanNews.it

© foto di Fandangoclub PG Esports

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport sul suo quotidiano, il Milan è in lotta anche per la conquista dello scudetto negli e-sports. La eSerie A, infatti, è giunta alla fase delle final eight e i rossoneri saranno della partita. La fase finale, che si disputerà tra il 12 e 13 aprile, vedrà i milanisti Diego Campagnani e Nicolò Poggi affrontare ai quarti di finale il Sassuolo.