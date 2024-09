Milan in Germania per la Champions League ad un anno dall'ultima volta

Ad un anno dall'ultima volta, il Milan torna in Germania per giocare la Champions League. A differenza di 12 mesi fa l'avversario è questa volta il Bayer Leverkusen, una delle squadre più forti ed in forma di questo 2024. Basti pensare che la formazione di Xabi Alonso in questo 2024 ha perso solo 2 delle 24 partite giocate in tutte le competizioni ufficiali.

Un anno fa, però, il Milan andò a giocare a circa 98 chilometri da Leverkusen, ovvero a Dortmund, contro il Borussia di Terzic finalista di Champions League. In quell'ocasione il Diavolo di Stefano Pioli non riuscì ad andare oltre lo 0 a 0, anche se avrebbe meritato di uscire dal Signal Iduna Park, o più comunemente noto come Westfalenstadion, con una vittoria per la mole di gioco ed occasioni create.