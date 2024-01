Milan in scia con la stagione scudetto e a +7 rispetto ad un anno fa

vedi letture

Con la vittoria di ieri sera ad Udine il Milan è arrivato a quota 45 punti in Serie A, raccolti in 21 giornate: una media di 2,14 punti a partita. I numeri dei rossoneri si avvicinano così a quellii della stagione dello Scudetto, la 21/22, quando dopo 21 partite di campionato erano a 48 punti. Evidente invece il distacco rispetto all'anno scorso: +7.

Milan 20/21: 49 punti in 21 giornate

Milan 21/22: 48 punti in 21 giornate

Milan 22/23: 38 punti in 21 giornate

Milan 23/24: 45 punti in 21 giornate