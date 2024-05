Pioli: "A fine stagione si deciderà il nostro futuro. Mai stato un problema fare da parafulmini"

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Stefano Pioli ha parlato del finale di stagione dei rossoneri e del suo futuro:

Florenzi l'ha definita un parafulmini...

"Io l'unica cosa che mi darebbe fastidio - e non mi sta dando più fastidio niente - è se la squadra non avesse le giuste motivazioni per finire bene il campionato. Poi come sto io non interessa. A fine campionato, quando incontrerò il club, si deciderà il nostro futuro. Poi, per come intendo io la figura dell'allenatore, nel mio ruolo c'è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra e proteggere il club: questo non è mai stato un problema per me".

I giocatori si stanno preservando per gli Europei?

"A inizio settimana ho detto ai miei che il mio ufficio è sempre lì, quindi chi si sente di aver dato tutto, chi si sente un po' stanco, l'ufficio era aperto, ma nessuno si è presentato".