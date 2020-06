Nella partita di domenica pomeriggio contro la Roma, vinta per 2-0 dai rossoneri, Gigio Donnarumma ha aggiunto un'altra rete inviolata al suo già invidiabile storico: quest'anno il portiere del Milan è a quota 11 clean sheets. In Serie A nessuno come lui: Szczesny è a 10, mentre Musso, Silvestri e Strakosha ne contano 9.