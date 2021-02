Milan, in settimana nuovi controlli per Kjaer e Brahim Diaz

Simon Kjaer e Brahim Diaz hanno entrambi saltato la trasferta di Bologna per infortunio: quello del danese è al muscolo retto femorale della coscia sinistra, mentre per il fantasista spagnolo il problema è ai flessori della coscia sinistra. Per entrambi è previsto un controllo in settimana per monitorare il processo di recupero dai rispettivi infortuni. In vista della sfida di domenica contro il Crotone è più probabile il recupero di Diaz piuttosto che quello di Kjaer.