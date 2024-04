Milan in stato di grazia: due giocatori entrano nella Top 20 di Serie A di TMW

Top 20 di Serie A che rispecchia pienamente l'andamento di un campionato ucciso dall'Inter. Sono 7 i giocatori della Beneamata presenti in questa graduatoria. Guadagnano posizioni Mkhitaryan e Calhanoglu, gran balzo in avanti di Victor Osimhen. Riecco in classifica il Milan che piazza due giocatori: Leao e Giroud mentre la Juventus resta ancora assente. Tra le novità in questa graduatoria, che tiene conto dei giocatori andati a voto in 19 occasioni, anche Pietro Terracciano della Fiorentina e Lorenzo Pellegrini della Roma.

6,78 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,63 DYBALA (Roma)

6,59 THURAM (Inter)

6,53 MKHITARYAN (Inter)

6,52 DIMARCO (Inter)

6,48 CALHANOGLU (Inter)

6,47 OSIMHEN (Napoli)

6,46 BUONGIORNO (Torino)

6,45 BARELLA (Inter)

6,43 BASTONI (Inter)

6,43 GUDMUNDSSON (Genoa)

6,38 CARNESECCHI (Atalanta)

6,37 ZAPATA (Torino)

6,34 ZIRKZEE (Bologna)

6,34 DI GREGORIO (Monza)

6,32 LEAO (Milan)

6,31 KOOPMEINERS (Atalanta)

6,30 TERRACCIANO (Fiorentina)

6,34 GIROUD (Milan)

6,39 PELLEGRINI (Roma)